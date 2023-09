Gelibolu Aydoğanspor Kulübü, 2023-2024 Ligi öncesinde “Şampiyonlık” parolasıyla çıkacağı lig öncesinde moral yemeği düzenledi. Kulüp yöneticileri, futbolcular ve Belediye Başkanlarının bir araya geldiği yemekte yeni sezonda Gelibolu Aydoğanspor’a başarılar dilendi.

Gelibolu Aydoğanspor Kulübü’nün düzenlediği yemeğe ilçemiz Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, İlçe Spor Müdürü Emre Özdemir, MHP İlçe Başkanı Murat Şarlak ve Kulüp Yöneticileri katıldı. Aydoğanspor Kulübü Başkanı Mümtaz Aydoğan, birlik ve beraberlik yemeğinde yaptığı konuşmada; “Gelibolu Aydoğanspor Kulübü olarak düzenlediğimiz birlik ve beraberlik yemeğimize katılımlarınız ile bizleri onurlandırdınız, hoşgeldiniz. 2023-2024 sezonununa şampiyonluk parolası ile hazırlanıyoruz. Gelibolu’yu temsil eden Geliboluspor ve biz Aydoğanspor ilçemizin adını yukarılara taşımak için mücadale ediyoruz.

Bizler Aydoğanspor olarak birbiriyle dayanışan, birbirini seven, kardeşlik ruhu içerisinde var olan çok taze bir kulübüz. Tüm amatör spor kulüplerinin içinde bulunduğu durum gibi kısıtlı bütçelerle yolumuzda ilerlemeye çalışıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana bizlere her türlü desteği veren Gelibolu Kaymakamı Sayın Bekir Abacı ve Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Özacar başta olmak üzere, bizlere kendi imkanları ile sponsor olan, kahvaltı ikramında bulunan, malzeme desteğinde bulunan esnaflarımıza teşekkür etmeyi bir borç bildiğimizi vurgulayarak, herkese iyi akşamlar ve tekrar hoşgeldiniz diyoruz” dedi.

SOYUAK’TAN 200 BİN LİRALIK BAĞIŞ

Geceye katılan Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Evreşe Belediye Başkanlığı olarak kulübe 200 bin liralık bağışta bulunacaklarını açıkladı. Başkan Soyuak; “Aydoğanspor Kulübü, beni bu gece buraya davet etti. Bu davetten dolayı onur duyuyorum. “Sağ elin verdiğini sol elin bilmemesi gerekir” denir ya, biz biraz örnek olsun istiyoruz. Birşeylerin değiştiğini herkese göstermek istiyoruz. Biz, bir yerleri harekete geçirmek istiyoruz. O yüzden, rakamı telaffuz etmek pek hoşuma gitmese de Evreşe Belediye Başkanlığı olarak Aydoğan Spor Kulübü’ne 200 bin TL bağışta bulunacağız. Onlara en azından can suyu olsun istiyoruz. Çocuklarımızın geleceğini bir nebze olsun değiştirelim istiyoruz.

Bu dönem Evreşespor’a ciddi bir destek verdik, sağolsunlar şampiyon oldular. İnşallah bir dahaki dönemde her iki takımımızın da şampiyon olduğunu, birbirini kucaklayarak devam ettiğini görürüz” diyerek Aydoğanspor Kulübü’ne yeni sezonda başarılar diledi.

“GELİBOLU BELEDİYESİ TÜM TAKIMLARI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK”

Aydoğanspor Kulübü’nün birlik ve beraberlik gecesine katılan ilçemiz Belediye Başkanı Mustafa Özacar, 2023-2024 sezonunda ilçemizi Çanakkale Süper Amatör Liginde temsil eden takımlardan biri olan Aydoğanspor Kulübü’ne başarılar diledi. Başkan Özacar, gecede yaptığı konuşmasında, Gelibolu’daki tüm takımlara bugüne kadar destek olduklarını ve şartlar doğrultusunda destek olmaya devam edeceklerini belirterek; “Dayanışma kültürünün bizim yaşamımızda çok özel bir anlamı var. Sonuçta biz bir insanız. İnsanın en çok ihtiyaç duyduğu şey, gönülden gelen dayanışmadır. Hiç kimse kendini yalnız hissetmemeli. O nedenle bu dayanışma kültürünün çok önemli bir kültür olduğunu vurgulamak istiyorum. Bizler Gelibolu Belediyesi olarak sadece Geliboluspor’a değil, tüm takımların hepsine elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Otobüs istediler, otobüs desteği verdik. Fazla olanak vardı, fazlasını yaptık. Yaşanılan ekonomik koşullar herkesi küçülmeye sevk etti. Burada da spor kulüpleri bir araya toplanıyor. Arzu ederdik ki, her mahallede olsun ama ekonomik nedenlerle bunun mümkün olmadığını bir kez daha görüyoruz. Dolayısıyla, var olan spor yapılarını da korumak bizim görevimiz. Gelibolu Belediyesi bu zamana kadar salt futbolla değil, sportif alanların tümünde bize başvurulduğu zaman hepsine yardımcı olduk. Bundan sonra da aynı anlayışımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki günler çok zor günler. Hem birey olarak, iş insanı olarak, hem sportif kulüpleri olarak, yaşamın her alanında bizleri çok zor günler bekliyor. Geleceğimizi ona göre dizayn etmek zorundayız. Belki sayımız azaldı ama mevcut kulüpleri de elde tutmak bizim görevimiz oldu. Dolayısıyla Gelibolu Belediyesi şimdiye kadar hangi katkılarda bulunduysa, belki elinden daha fazlası gelecekse onları da yapmaya hazırız. Bundan da kimsenin kuşkusu olmasın” dedi. Ali GEZER