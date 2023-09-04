Sardalya Balığının Fiyatı Düştü

Denizlerdeki av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. İlçemizde de balıkçıların denize açılmasıyla tezgahlar dolmaya başladı. Bollaşan balığın fiyatı da düştü.

Av yasağı bitti, sardalyanın kilosu 200 liradan 50 liraya düştü.

150-200 LİRA ARASI SATILAN SARDALYA 50 LİRAYA DÜŞTÜ

Av yasağı süresince sardalya balığı çevirme ağlarıyla ve dalyanlarla avlanabildi. Her gün yakalandığı oranda fiyatı belirlenen sardalya, yaz mevsimi boyunca 150 ila 200 lira arasında değişen fiyatlarla satıldı.

HEM VATANDAŞ HEM ESNAF MEMNUN

Balık fiyatlarındaki düşüş hem vatandaşı hem de balıkhane esnafını sevindirdi. Esnafın satışları arttı, vatandaş ise bol balık tüketmeye başladı.

TONLARCA SARDALYA AVLANMIŞTI

İlçemizde yeni av sezonunun ilk gününde gırgır tekneleriyle tonlarca sardalya avlayarak sezona çok iyi bir başlangıç yapmıştı. Devamında da gırgır tekneleri bolca sardalya avlamayı sürdürdü.

”VATANDAŞ BU SENE UCUZ BALIK YİYECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR”

Balıktaki bolluk fiyatlara yansıdı. Balık hali esnafları av sezonunun açılmasıyla birlikte balık tezgahlarındaki balığın bollaştığını belirterek, “Sezonun açılmasıyla birlikte 200 lira olan sardalya 50 liraya düştü.

”PALAMUT EYLÜL SONLARINA DOĞRU 700-800 GRAMI BULUR”

İlçemizdeki balıkçı esnafları palamutun şu anda tezgahlara küçük boylarda satılmasının sebebini şuan avlanan balıkların öncü palamut olmasıyla alakalı olduğunu değerlendirerek, “Tezgahlarda yerini alan bu ilk palamuta ‘çingene palamutu’ derler. Eylül ayının sonlarına doğru palamutun tanesi 700-800 gramı bulur. En sonunda palamut biteceği zamanda tekrar incelir. Şu andaki bu palamutlar 250-300 gram arasında. İnşallah bu sene bol bekliyoruz. Çinekopu, hamsiyi, lüferi, inşallah bereketli sezonumuz olur” diye konuştular.

Seda LİMAN ZENGİN