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Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda Türk kadını tarih yazarken, Gelibolu’da final maçı omuz omuza takip edildi.Özacar Filenin Sultanlarının Avrupa Şampiyonluğunu tebrik ederek; “ Cumhuriyet’in 100. yılında ülkemize büyük gurur yaşatan FileninSultanları Avrupa şampiyonu…
Milletler liginin ardından bu başarıyı kazanarak Türk kadınlarımızın neler başarabileceğini dünyaya gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımımızla gurur duyuyoruz” dedi.
Seda LİMAN ZENGİN

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