Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda Türk kadını tarih yazarken, Gelibolu’da final maçı omuz omuza takip edildi.Özacar Filenin Sultanlarının Avrupa Şampiyonluğunu tebrik ederek; “ Cumhuriyet’in 100. yılında ülkemize büyük gurur yaşatan FileninSultanları Avrupa şampiyonu…
Milletler liginin ardından bu başarıyı kazanarak Türk kadınlarımızın neler başarabileceğini dünyaya gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımımızla gurur duyuyoruz” dedi.
Seda LİMAN ZENGİN
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu
Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda Türk kadını tarih yazarken, Gelibolu’da final maçı omuz omuza takip edildi.Özacar Filenin Sultanlarının Avrupa Şampiyonluğunu tebrik ederek; “ Cumhuriyet’in 100. yılında ülkemize büyük gurur yaşatan FileninSultanları Avrupa şampiyonu…