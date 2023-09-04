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Özacar Zabıta Haftasını Kutladı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar 1-7 Eylül ZabıtaHaftası nedeniyle,Gelibolu Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret ederek mesai arkadaşlarının haftalarını kutladılar.
Özacar şehrimizin huzuru ve güvenliği için emek sarf eden personelimizi tebrik ederek, mesailerinde kolaylıklar diledi. Caner AKŞİT

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