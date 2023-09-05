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Zabıta Müdürlüğünden Moloz ve Atık Uyarısı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Doğalgaz döşeme, tadilat ve tamiratları esnasında çıkan moloz ve atıkların sokak aralarına gelişi güzel atılmaması konusunda Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü açıklamada bulundu.Yapılan açıklamada•; “Şehrimize bina, işyeri ve dairelerde yapılan doğalgaz döşeme, tadilat ve tamiratları esnasında çıkan maloz ve atıkların sokak aralarına, kaldırım ve çöp konteynerlerinin yanına bırakılması çevreyi kirlettiği gibi hoş olmayan görüntülere neden olmaktadır.
Bu konuda vatandaşlarımızın daha özenli ve dikkatli davranmaları maloz atıklarını belirlenen döküm alanına atmalarını, aksi halde tespiti durumunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişi ve kurumlara 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 41/4 sayılı maddesi uyarınca; “Çevreyi kirletme inşaat atık ve artıklarınını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye (2023 yılı)
1295 tl – 40.189tl” aralığında cezai işlem uygulanacaktır.Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini dileyerek,halkımızın bilgisine önemle sunarız.”uyarısında bulunuldu. Seda LİMAN ZENGİN 

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