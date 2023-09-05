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Sokak Hayvanlarına Kısırlaştırma
işlemi yapan Mobil Araç Evreşe’de

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İl Özel İdare ve Milli Parklar koordinasyonunda, kırsaldaki sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemine devam ediliyor.
Kısırlaştırma işlemi ilçe ilçe, köy köy yapılıp aynı zamanda eş zamanlı olarak da takip ediliyor. İl Genel Meclisi Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, “Milli Parklar ile koordineli olarak sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, sağlık taraması ve kayıt altına alınması işlemleri Evreşe Beldemizdeki pilot toplanma alanındaki mobil araç ile başlamıştır” ifadeleri yer aldı. Seda LİMAN ZENGİN

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