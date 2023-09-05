GÜNCEL HABERLER 

Sel ve Su Baskını Uyarısı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Meteoroloji tarafından ilçemizde beklenen gök gürültülü sağanak yağış ile ilgili uyarıda bulunuldu.Meteoroloji tarafından yapılan bilgilendirmede, “Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarından alınan verilere göre dün gece saatlerinden itibaren Çanakkale Merkez çevreleri (Merkez, Eceabat, Gelibolu, Lapseki, Ezine ve Bayramiç) ve batısında (Gökçeada, Bozcaada ve Ayvacık) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında hamleli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı. Caner AKŞİT 

Bunları da sevebilirsiniz

GELİBOLUDA BEŞ YAŞ GRUBU OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KAYITLARI BAŞLADI

buyukzafer 0

Bolayır ‘da Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı Düzenle

buyukzafer 0

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ TSO Yönetim ‘nden GTSO’na Ziyaret

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.