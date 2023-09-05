Sel ve Su Baskını Uyarısı

Meteoroloji tarafından ilçemizde beklenen gök gürültülü sağanak yağış ile ilgili uyarıda bulunuldu.Meteoroloji tarafından yapılan bilgilendirmede, “Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarından alınan verilere göre dün gece saatlerinden itibaren Çanakkale Merkez çevreleri (Merkez, Eceabat, Gelibolu, Lapseki, Ezine ve Bayramiç) ve batısında (Gökçeada, Bozcaada ve Ayvacık) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında hamleli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı. Caner AKŞİT