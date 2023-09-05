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Okul önlerindeki yaya geçit çizgileri yenileniyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince; Gelibolu merkezinde trafik güvenliği ve akışkanlığı sağlamak için gerçekleştirilen yaya geçitlerinin çizim çalışması yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul önlerinde yapılıyor.Özacar uyum eğitiminin bu hafta başlamasıyla ve 2023-2024 eğitim öğretim sezonun 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak olmasıyla birlikte Gelibolu merkezinde trafik güvenliği ve akışkanlığı sağlamak için gerçekleştirilen yaya geçitlerinin ,öğrenci ve velilerin karşıdan karşıya daha dikkatli geçebilmeleri ve daha rahat ulaşım imkânı sağlanabilmesi amacıyla yenilenen yaya geçidi çizgilerinin önemini vurguladı.
Seda LİMAN ZENGİN 

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