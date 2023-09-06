Trafik Denetimleri Yapıldı

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik polisleri ekibi dün iskelede gemi kuyruğunda bekleyen araç şoförlerine polis memurları,ticari otomobillere,tır şoförlerine yüze yakın araç sorgulaması yaptı.

Polis memurları ekipleri yaz sezonunun da sona ermesiyle ve araç trafiğinin yoğunlaşması nedeniyle Lapseki’ye geçiş yapacak araç sürücülerinin park ve bekleme yeri olarak Kore Kahramanlar Caddesi’nin yoğunluğun düzene girebilmesi için araçların ve tırların ekipmanlarının denetimini yaptılar.

Sürücüleri zaman zaman uyaran ekipler Atatürk Kültür Merkezi önündeki araçların kontrollerini büyük bir titizlikle yaptı.

Seda LİMAN ZENGİN