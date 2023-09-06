Fenerbahçe Tırı Gelibolu’da

Türkiye genelinde değişik il ve ilçeleri dolaşan Fenerbahçe Tırı ilçemize geldi.

2.Kolordu binasının altında bulunan Fenerbahçe Tırında satış yapan tır sorumlusu “Çanakkale ve ilçelerinde satış yapmaya başladık. Ekibimizle Çarşamba ve Perşembe gününe kadar Gelibolu’dayız. Tırımızda yeni transfelerin, oyuncuların yeni formaları da elimizde mevcut, onun dışında eşofman, anahtarlık, bardak, kalem, saat ve yağmurluk gibi eşyalar ın da satışı gerçekleşmekte.Gelibolu Halkını bekliyoruz. ” dedi.

Seda LİMAN ZENGİN