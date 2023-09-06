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OLTASINI ALAN SAHİLE KOŞTU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Hamzakoy sahili oltacıların akınına uğruyor. Özellikle tuzlubalık fabrikasının önünde balık tutmaya çalışan oltacılar genellikle kefal, istavrit gibi balık türlerini avlıyor.
Hem stres attıklarını hem de az da olsa evlerine balık getirdiklerini belirten oltacılar sahildeki görüntüleriyle dikkat çekiyor.
Olta balıkçılığı yapan Kadim Can; “Arkadaşlarla oltamızı ve içeceklerimizi alıp, boş vakitlerimizde köprü manzarasına karşı oltalarımızı atıp, balıklarımızı tutuyoruz .Bizlere hem stres atma oluyor hemde balık yemiş oluyoruz.”diyerek düşüncelerini paylaştı. Seda LİMAN ZENGİN

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