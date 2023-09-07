İLÇEMİZ STRATEJİK PLANI İKİ DERGİDE YAYIMLANDI

Gelibolu Kaymakamlığı tarafından başlatılan Gelibolu Stratejik Planı (2022-2026) çalışmaları kapsamında elde edilen veriler, ilgili literatüre bağlı kalınarak bilimsel yöntemler ile analiz edilerek,Uluslararası ve Ulusal TR indekse sahip hakemli iki ayrı bilimsel dergide yayınlandı.

Bu kapsamda “Şehir Yönetiminde Stratejik Paydaş Bakış Açısının İncelenmesi: Gelibolu Örneği” başlıklı çalışma Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi’ nde yayımlanmış, “Stratejik Yönetim Perspektifinden Bir Şehrin Analizi: Gelibolu Örneği” başlıklı çalışma da Türk İdare Dergisinde yayımlanmıştır.

Kaymakamlık tarafından emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz mesajı verildi. Caner AKŞİT