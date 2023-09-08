Yaz Spor Okulu Sona Erdi

Gelibolu Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde 3 Temmuzda kayıtları başlayan kurslara; 400 kişi yüzme , 85 kişi okçuluk, 19 kişi atıcılık, 25 kişi voleybol, 50 kişi karete, 28 kişi basketbol kursu için kayıt yaptırmıştı.

Gelibolu Kaymakamlığı tarafından Yaz Spor Okulu kapsamında düzenlenen okçuluk,atıcılık,voleybol,karete ve basketbol kursu yaz spor okulları sona erdi.

Kış dönemi hazırlıklarına başlayan spor okulu yüzme eğitmeni yaptığı açıklamada•; “Kazasız belasız başarılı bir şekilde yaz spor okulumuzu bugün itibariyle sonlandırdık.

Önümüzdeki hafta okullar açılacağından bizimde ders saatlerimiz okul çıkış saatleri olacak ,bu bazı öğrencilerimize uymuyor olabilir, devam edemeyecek öğrencilerimiz olacak.

Bizler yaz kış burda aktif kurslara devam ediyoruz .

Önceliğimiz öğrencilerimizin okulu.

Kış dönemi için gruplarımız tekrar oluşturulacak. Kış döneminde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.” ifadelerine yer verdi.

Seda LİMAN ZENGİN