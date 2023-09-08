Futbolcu Onur Buğra Yüksel Aydoğanspor’da

İstanbul’un aranan golcüsü Onur Buğra Yüksel Aydoğanspor’da

Futbol kariyerine Atalar’da başlayan tecrübeli golcü sırasıyla Soğanlıkspor, Kartal Çavuşoğluspor, Kartal Yuvasıspor, Maltepe Yıldızspor, Gülsuyu, Ümraniye Tepeüstü spor kulübü, Örnekspor(Küçükyalı),Adalar, Esenkent, 1923 Esenkent spor, Marmara Karayollarıspor, Kozyörükspor ve son olarakta Girne Gençlik ve spor kulüplerinde oynayan başarılı golcü bu sezon Kırmızı-Siyah formamız altında atacağı gollerle taraftarlar sevgilisi olacağının imajını daha ilk dakikalardan verdi.

Sansasyonel golleri ve bitiriciliği ile İstanbul ve Tekirdağ takımlarının peşinden koştuğu futbolcu Aydoğanspor ailesine kazandırıldı.

Aydoğanspor Kulüp Başkanı• “Oyuncumuza yeni sezonda bol gollü sakatlıksız başarılı bir sezon diliyoruz. Sonu ŞAMPİYONLUK olan hedeflerimize attığımız her adımı ince eleyip sık dokuyan yönetimimiz eksik bölgelere hocamızın raporu doğrultusunda takviye yapmaya devam edecektir”dedi. Ali GEZER