Program CHP İlçe Başkanlığının Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından , saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla devam etti.

CHP İlçe Başkanı Engin Coşkun günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.Coşkun konuşmasında, “Hepimizin bildiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde 9 Eylül 1923’te önce “Halk Fıkrası” adıyla kurulmuş, 1924’de “Cumhuriyet Halk Fıkrası”, 1935’de ise “Cumhuriyet Halk Partisi” adını almıştır.

1927 yılında “Cumhuriyetçilik”, “Halkçılık”, “Milliyetçilik” ve “Laiklik” Cumhuriyet Halk Partisi’nin dört temel ilkesi olarak benimsenmişitir.

1935 yılında “Devletçilik” ve “Devrimcilik” ilkeleri de eklenerek partimizin ilkeleri altıya çıkarılmış, amblemimiz olan 6 ok bu ilkeleri simgelemektedir.

Bir milletin esaretten kurtuluşuna ve bir ülkenin baştan aşağı yeniden kuruluşuna öncülük etmiş bir partinin, mirasını bir asra dayamış bu şerefli demokrasi mücadelesinin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünün zorluklarıyla büyüyen Cumhuriyet Halk Partisi’nin, yarının idealleriyle daha da büyüyeceğine olan inancımız tamdır.

Partimiz, Ebedi Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde toplumsal alanlarda gerçekleştirdiği reformlarla çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni biçimlendirmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk’ün izinde, topraklarımızın kutsallığına ve milletimizin kayıtsız şartsız egemenliğine dayanan Cumhuriyetin asırlık yolculuğuna eşlik etmiş bir partidir. Öyle ki, dünyada 100. yaşına erişmiş sayılı siyasi partiden birisi olma şerefine de sahiptir.

Cumhuriyet Halk Partisi, 100 yıllık geleneği, siyasi birikimi ve tecrübesiyle çağdaş Türkiye’nin en önemli siyasi miraslarından biridir. Bu miras sadece bize değil; Büyük Atatürk tarafından milletimizin her bir ferdine emanet edilmiştir.

Biz, Cumhuriyet Halk Partililer olarak, bu kutsal mirasın omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun farkındayız. Ülkemizin binlerce yıllık tarihi, kültürel ve siyasi zenginliklerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için dün olduğu gibi bugün de çalışmaya devam edeceğiz. Bu büyük coğrafyanın renklerini ve dokusunu kucaklayarak, ülkemizin ulusal birliğini ve değerlerini yüceltmeye devam edeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi; Cumhuriyetimizin kazanımlarının hedef alındığı, demokratik değerlerin yok sayıldığı ve barınma, eğitim, sağlık gibi temel hakların bile yok sayıldığı, her türlü mücadelenin adıdır.

Çiftçisinden öğretmenine, gencinden emeklisine kadar herkesin eşit ve onurlu bir yaşam sürdüğü, hukuk kurallarının herkes için geçerli olduğu, kendine yeten bir Türkiye hedefinden 100 yıldır vazgeçmemiş bir partidir.

Bugün partimize ve Cumhuriyetimize saldırılar 100 yıl önceki karanlık anlayışla artarak devam etmektedir. Her türlü etik değerden uzak bir şekilde; kurumları, halkı, Anayasayı hiçe sayan bir anlayışın yarattığı bu çok karanlık dönemde dahi bize ışık tutan, önderimiz Atatürk’ün çizdiği yoldur.

Cumhuriyet Halk Partisi, Saray zihniyetinin, cemaatlerin, zümrelerin, kendini halktan üstün görenlerin karşısında milletin kayıtsız şartsız egemenliği dediği için cumhuriyetçidir.

Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alanların ve topraklarımızı rant alanı olarak görenlerin karşısında milliyetçidir. Önce halk dediği için, toplumu kutuplaştırmadığı için, yasalar karşısında herkesi eşit gördüğü için halkçıdır.

Devletin fabrikalarını, hastanelerini, okullarını, köprülerini, limanlarını yandaşa ve yabancıya peşkeş çekenlere karşı; sosyal devlet, sosyal adalet ve milli kalkınma dediği için devletçidir. Halkın; dinî ve kutsal duygularını sömürerek siyasete alet edenlere karşı, devletin dinî inançlardan bağımsızlığını ve tarafsızlığını savunduğu için laiktir.

Çağdaş dünyanın gerekliliklerini hiçe sayarak, cehaletin karanlığını dayatanlara karşı, bilim ve yenilik dediği için devrimcidir.

Bizim hep birlikte, bu büyük mirası ve değerleri yaşatarak, Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşıyacağımıza olan inancımız tamdır. Ata’mızın çıktığı bu yolda, ülkemizi ikinci yüzyılımızda gerçek bir demokrasiye kavuşturmak, tıpkı geçmişte olduğu gibi ülkemizi muasır medeniyetler tarafından örnek alınan ve yurttaşlarımızı her bakımdan gurur duydukları bir ülkede yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Ülkemizin en köklü partisi olma özelliğine sahip olan partimizin kuruluş felsefesi, tam bağımsızlık, halk iradesi, yurttaş özgürlüğüne ve modernleşmeye duyarlı çağdaş bir toplum olma üzerine kuruludur.

Bu nedenledir ki Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına erişmemize günler kala, şehrimize, halkımıza ve ülkemize olan sorumluluğumuz her zamankinden daha fazladır.

Bu duygu ve düşüncelerle; ülkemizin ve partimizin kurucusu, ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kurucu üyelerimizi, bu güzel ülkeyi bizlere bırakmak için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi şükranla anıyorum.

Geçmişin Mirasıyla Yeni Yüzyıla ilerleyen partimiz ülkemizin geleceğine ışık tutmaya devam edecektir.

Ulu önderimizin emaneti, demokrasimizin ulu çınarı olan Cumhuriyet Halk Partimizin 100’üncü kuruluş yılı hepimiz için kutlu olsun.

Güzel İzmir’imizin de kurtuluşunun 101’inci yıldönümünü de bir kez daha kutlayarak, hepinizi saygıyla selamlıyor, katılımlarınız için teşekkür ediyorum.”dedi.Seda LİMAN ZENGİN

Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk devrimleri ve yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi….