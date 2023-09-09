Güneyli Sahillerini Atlı Jandarma Birlikleriyle Koruyor.!

Güneyli Sahilleri atlı jandarma birlikleri tarafından korunuyor.

Jandarma Komutanlığına geçici görevlendirilen atlı birlikler,Güneyli sahillerinde halkın huzur ve güvenliğini sağlıyor.

Güneyli sahilindeki sahil bandı ile Saros Bölgesinin önemli turizm rotalarından biri haline geldi.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği sahilde hem güvenliği hem de asayişin sağlanmasında etkin görev üstlenen jandarmaya emanet.

HALK ATLARA YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Atlı Jandarma Brilikleri , Güneyli Sahillerinde ilk kez görev aldıklarını ve sahillerde devriye görevi sürdürerek asayişin sağlanmasına destek verdiklerini anlattılar.

Güneyli Köyü Muhtarı Cahit Kayışoğlu “Güneyli Muhtarlığı olarak Atlı Jandarma Birliklerimize vatandaşlarımızın güvenliğini ve huzurunu sağladıkları için teşekkür ediyoruz.”dedi.

Seda LİMAN ZENGİN