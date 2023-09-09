Uzun yıllar ilçemiz Gazi Süleyman Paşa İlkokulu’nda Okul Müdürlüğü yapan Orhan Keskin 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu’na yeni okul müdürü olarak atanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Gazi Süleyman Paşa İlkokulu’ndaki meslektaşları Orhan Keskin’i yeni atandığı 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nda ziyaret ettiler.

Bu anlamlı ziyarette zaman zaman duygu dolu anlar yaşayan Okul Müdürü Orhan Keskin; “8.Yıl birlikte çalıştığımız Gazi Süleyman Paşa ilkokulu Öğretmenlerimin yeni görev yerimde hayırlı olsun ziyaretleri için teşekkür ederim.Meslektaşlarımın nazik ziyaretleri beni çok memnun etti , aynı zamanda çok duygulandım.”diyerek duygularını aktardı.

Yeni Okul Müdürlüğü görevinde meslektaşları Orhan Keskin’e başarılı bir geçirmesi temennilerinde bulundular.

Seda LİMAN ZENGİN