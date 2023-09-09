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CHP İlçe Kadın Kolundan
Geçmiş Olsun Ziyareti

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri , Cem Evi Kültür ve Dayanışma Derneği Gelibolu Şubesi Başkanı Aynur Demirkaya’yı geçirdiği ameliyat sonrası geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.
Demirkaya nazik ziyaretlerinden dolayı CHP Kadın Kolu Yönetimine teşekkür etti.
Ali GEZER

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