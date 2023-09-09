CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri , Cem Evi Kültür ve Dayanışma Derneği Gelibolu Şubesi Başkanı Aynur Demirkaya’yı geçirdiği ameliyat sonrası geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.
Demirkaya nazik ziyaretlerinden dolayı CHP Kadın Kolu Yönetimine teşekkür etti.
Ali GEZER
CHP İlçe Kadın Kolundan
Geçmiş Olsun Ziyareti
CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri , Cem Evi Kültür ve Dayanışma Derneği Gelibolu Şubesi Başkanı Aynur Demirkaya’yı geçirdiği ameliyat sonrası geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.