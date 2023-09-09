CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri , Cem Evi Kültür ve Dayanışma Derneği Gelibolu Şubesi Başkanı Aynur Demirkaya’yı geçirdiği ameliyat sonrası geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.

Demirkaya nazik ziyaretlerinden dolayı CHP Kadın Kolu Yönetimine teşekkür etti.

Ali GEZER