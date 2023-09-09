PİRİ REİS MÜZESİ GELİBOLU’YA GELİYOR

Çanakkale’de olan Gelibolu Piri Reis müzesi bu kez de başka bir ilçeye nakledilmek üzereyken, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı’nın gayretleri ile başka bir ilçeye gidişi engellenerek, Gelibolu’ya gelmesi için karar alındı.

Yıllar öncede eski sanayi sitesi başkanı Tamer Altunay, müzenin gidişi ile ilgili özeleştiri yapmıştı ve şimdide Kaymakam Bekir Abacı’nın gayretleri ile Piri Reis Müzesi’nin yeniden ilçemize geleceğini belirten Tamer Altunay, yıllar önce bir yer bulunamayan müzenin ilçemize geleceği için Kaymakam Bekir Abacı’ya teşekkür etti.

Altunay, yayımladığı teşekkür mesajında; “Bu yazıyı yıllar önce yazmıştım. Bir türlü her türlü uğraşa rağmen Piri Reis Materyallerine 300 metre karelik bir alan bulamamıştık. Bu konuyla ilgili sanayi sitesinde iki yıl muhafaza ettiğimiz, kamuoyunda, basında defalarca paylaştığımız, çeşitli kurumlara başvurduğumuz ancak böyle bir sürece rağmen Piri Reis Müzesi elimizden kayıp gitmişti.

Geçen hafta; Sayın Kaymakamımızın gayretleri ile Çanakkale’den başka bir İlçeye gidecek olan Piri Reis Müzesi nihayet Gelibolu’ya gelecek. Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.Ali GEZER