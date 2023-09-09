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Çarşı pazarda okul kıyafeti alışverişi
telaşı Haftasonu da Sürdü.!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde okul kıyafeti satan mağazalarda okulların açıldığı şu günlerde yoğunluk yaşanmaya devam ediliyor.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı 11 Eylül Pazartesi günü başladı.
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak çocukların uyum eğitimi ise 4-8 Eylül tarihlerinde başlamıştı. İlçemizde okul alışveriş telaşı okullar açılmış olsa da devam ediyor.
Öğrenciler yaz tatilini geride bırakıp okula gitmeye hazırlanırken, velileri de okul alışverişi telaşı sardı. Okul alışverişini son güne bırakan veliler de haftasonu da alışveriş telaşları sürdü.
Veliler okul kıyafeti satan mağazalarda yoğunluk oluşturdu. Mağazalardaki yoğunluk ise mağaza sahiplerinin yüzünü güldürdü.Seda LİMAN ZENGİN 

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