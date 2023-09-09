İlk Ders Zili Pazartesi Günü Çalacak.!

2023-2024 Eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili 11 Eylül 2023 Pazartesi günü çalacak.

İlçemizde yaklaşık 7000 öğrenci bugün 2023- 2024 eğitim ve öğretim yılına başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 11 Eylül’de başlayacak, 14 Haziran 2024’te sona erecek.

Öte yandan ilk ara tatil 13-17 Kasım 2023 tarihinde yapılacak. Yarıyıl tatiline ise 22 Ocak’ta girilecek ve 2 Şubat 2024’e kadar devam edecek. 5 Şubat ise ikinci dönemin başlangıcı olacak. Ayrıca ikinci dönem ara tatili de 8-12 Nisan tarihleri arasında olacak. Ali GEZER