26 Kasım Caddesi’nde Sıcak Asfalt Serimi Yapıldı

Evreşe Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak vatandaşların takdirini kazanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Evreşe Müzik Festivalinde Sanatçı Simge Sağın’ın “Bayıldım Ben Bu Başkana” başlıklı yazısıyla, Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak’ın Sanatçı Simge Sağın’ın beğeni dolu sözlerini kaleme alan Hürriyet Gazetesi yazarı deneyimli gazeteci Ahmet Hakan’ın köşe yazısıyla gündeme gelmişti.

Aynı zamanda yine deneyimli gazeteci Cüneyt Özdemir’in programında da konu olan Başkan Soyuak verdiği hizmetlerle de programda gündeme geldi..

Soyuak geçtiğimiz günlerde de vatandaşların takdirini kazanmaya devam etti.

İlçemiz Camikebir Mahallesi’ndeki vatandaşları ziyaret edip, onların sorunlarıyla yakından ilgilendi.Hasta olan vatandaşların yine yardımına koşarak onları ayakta tedavi etti.Camikebir Mahallesinde ikamet eden vatandaşlar Soyuak’ın ziyaretinden oldukça memnun olduklarını, Evreşe’deki çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ettiklerini ifade ettiler.

Soyuak Camikebir Mahallesi’ndeki ziyaret öncesi Evreşe’de bulunan midye fabrikasını da ziyaret ederek, burayı bizzat yerinde inceledi.

Halk sağlığının önemini vurguladı. Seda LİMAN ZENGİN