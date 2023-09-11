Sıcaklıklar Artacak.!

İlçemizde perşembe gününden itibaren, sıcak hava dalgasının etkisine girecek.Gelibolu perşembe gününden itibaren, sıcak hava dalgasının etkisine girecek.

Afrika üzerinden gelecek sıcak hava dalgasıyla birlikte ilçemizde perşembe gününden itibaren sıcaklık değerleri 30 derecenin üzerine çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilçemizde öngörülen 5 günlük hava tahmin raporu şu şekilde:

11 Eylül Pazartesi: Rüzgarlı / 27 derece

12 Eylül Salı: Açık / 27 derece

13 Eylül Çarşamba: Açık / 28 derece

14 Eylül Perşembe: Az bulutlu / 29 derece

15 Eylül Cuma: Az bulutlu / 30 derece Caner AKŞİT