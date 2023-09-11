100.Yıl Cumhuriyet Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonasında Altın Erkekler Yeniden Türkiye Şampiyonu

Antalya’da düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyonun 2023 yılı faaliyet programında yer alan organizasyona 349 sporcu katıldı.

Şampiyonaya kayıt yaptıran sporcular, klasik yay ve makaralı yay kategorilerinde şampiyonluk için mücadele etti.

100.Yıl Cumhuriyet Türkiye Şampiyonasında Altın Erkekler Yeniden Türkiye Şampiyonu oldular.

İlçemizden Altın erkekler Türkiye Şampiyonları; Noyan Çerçi ,Eren Kırca, Gökay Altıntaş oldu. Seda LİMAN ZENGİN