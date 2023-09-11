Özacar’dan Kale Grubuna Ziyaret

Özacar Kale Grubuna ziyarette bulundu.

Özacar; “Bölgemize değer katan sanayi kuruluşlarından olan Kale Grubu’na gerçekleştirdiğim ziyarette, Teknik Uygulama ve İş Geliştirme Yöneticisi olan Vedat Duran ile de bir araya geldim.” dedi.

Özacar merhum Dr. Hacı İbrahim Bodur’un kurduğu Kale Seramik A.Ş.’ne yaptığı ziyareti fabrikanın showroomunu gezerek tamamladı.

Tüm yetkililere misafirperverlikleri ve gösterdikleri ilgi için kendilerine teşekkür etti. Seda LİMAN ZENGİN