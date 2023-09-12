İlçemizin önde gelen emlak sektörlerinden “Gelibolu Tek Emlak Gayrimenkul ve Danışmanlık” yetkilileri, 2023 – 2024 eğitim-öğretim yılının başlamasından dolayı ilçemizdeki ilk ve ortaöğretim kurumlarını , ilçemize bağlı Evreşe ve Bolayır’daki okulları ziyaret etti.

Gelibolu Tek Emlak Gayrimenkul ve Danışmanlık şirketi yetkilisi Hüseyin Tarıman, ziyaretleriyle ilgili açıklamasında; “Tek Emlak Danışmanlığı olarak 2023- 2024 eğitim öğretim yılı başlaması sebebiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Öğretmenevi, Halk Eğitim Merkezi, ilçemizdeki ilk ve ortaöğretim kurumları ile Evreşe ve Bolayır köyündeki okullarımızı ziyaret ederek, okul müdürlerine başarılı bir yıl geçirmesi temennisi dileklerinde bulunduk.

Tüm öğrenci ve öğretmenlerimizin yeni eğitim yılının hayırlı olmasını dileyerek, başarılı bir yıl geçirmesini diliyoruz.”dedi. Ali GEZER