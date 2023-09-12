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Okul Servisleri ve Toplu Taşıma
Araçları Denetlendi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, ilçede güvenli bir ulaşım ağı oluşturma hedefiyle denetim yaptı.
Sabah saatlerinde başlayan denetimlerde araçlarındaki eksiklikler nedeniyle bazı sürücülere cezai işlem uygulandı.
Polis ekipleri, denetimler sırasında sürücüler ve öğrencilere yönelik bilgilendirme de yapılarak, trafik güvenliğinin önemi ve buna bağlı olarak uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.
Özellikle öğrenci servislerinin sürücüleri, güvenli taşımacılık için gerekli hususlar konusunda bilgilendirildi.
Seda LİMAN ZENGİN

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