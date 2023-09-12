“Darbelere Karşı Duruşumuzu Sarsılmaz Bir İnançla Sürdürüyoruz”

Belediye Başkanı Özacar demokrasi tarihine kara lekesi olan ve insan haklarına büyük darbe vuran 12 Eylül darbesinin 43. yıldönümünde hayatını kaybedenlere anma mesajı yayımladı.

Özacar; “Ülkemizi derin bir karanlığa sürükleyen ve demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak yerini koruyan 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde, darbelere karşı duruşumuzu sarsılmaz bir inançla sürdürüyoruz.

Ulu önderimiz Atatürk’ün veciz sözündeki gibi ‘Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir.’dedi.

Darbecilerin ilk hedefi Türkiye’nin demokratik kurumlarıydı

Türkiye, geri dönülemeyecek bir korku tünelinin içindeydi. Önce anayasa rafa kaldırıldı. Ülke genelinde sıkı yönetim ilan edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi lağvedildi, siyasi partilerin kapısına kilit vuruldu. Dönemin siyasi liderleri Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş sürgüne gönderildi, bu isimlere siyasi yasak getirildi.

Sendika ve derneklerin faaliyetleri sonlandırıldı.

650 bin kişi gözaltına alındı, 50 kişi idam edildi

Demokrasi tam anlamıyla askıdaydı. 650 bin kişi gözaltına alındı, pek çoğu cezaevlerinde işkence gördü.Türkiye’nin yakın siyasi tarihine geçen ifadeyle “Bir sağdan bir soldan” denilerek 50 kişi idam edildi.

Kenan Evren’in idam kararları için söylediği “Asmayalım da besleyelim mi?” ifadesi, darbecilerin insan hakları ihlali konusunda sınır tanımayacaklarının itirafı gibiydi.

Darbeciler 32 yıl sonra yargılandı

Darbeyle hesaplaşmanın ilk adımı 2010’da atıldı. Anayasa referandumuyla darbecilerin yargılanmasının önü açıldı. Darbenin o tarihte yaşayan isimleri Kenan Evren ile Tahsin Şahinkaya’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Evren ve Şahinkaya’nın rütbeleri söküldü. Davanın Yargıtay süreci devam ederken Kenan Evren 98, Şahinkaya ise 90 yaşında öldü. Yargıtay, sanıkların ölümleri nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi. 12 Eylül darbesi demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçti.

Seda LİMAN ZENGİN