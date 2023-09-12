Gelibolu Belediyesi Siren Sesi Uyarısı Yaptı

Gelibolu Belediyesi siren uyarısı yaptı. Duyuruda; “Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından hava saldırısı, radyoaktif serpinti tehlikesi ve diğer tehlikelere karşı halkımızın can ve nal kaybını en aza indirmek indirmek amacı doğrultusunda ilçemizde Afet Acil Durum siren sistemi kurulmuştur.

13.09.2023 Çarşamba günü (yarın) 10:30- 17:00 saatlerinde olmak üzere sistem test çalışması tatbikatı yapılacaktır.Tüm Halkımıza duyurulur.” şeklinde duyuruda bulunuldu.Caner AKŞİT