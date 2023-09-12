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Ak Parti İlçe Başkanı Belirlenecek.!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü geçtiğimiz günlerde yerel seçimlere adaylığını açıklmıştı.
Ak Parti İlçe Başkanı olabilmek için Ankara’ya yola çıkan 3 aday Ak Parti Genel Merkez tarafından belirleme yapılacak.
Bu 3 adayın Ak Parti İlçe Gençlik Kolu Başkanı Fırat Doğan Yıldız, Necati Tarıman ve Cahit Bilge olarak belirlendi.
Son olarak Ankara’daki Ak Parti Genel Merkezi üç adaydan birini seçerek belirleme yapacak .Çanakkale’den 12 ilçe başkanı değişecek.
Haberimizin ayrıntısı yarın.. Seda LİMAN ZENGİN

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