İlçemizde bir esnafın yavru kediye şiddet uygulaması iddaası, hayvanseverleri harekete geçirdi. Gelibolulu hayvanseverler, Balıkhane Meydanı’nda toplanarak, hayvana karşı şiddet gösterenlere tepki gösterdi. Hayvanseverler, yavru kedinin akıbetinin bilinmediğini ve bu tür olayların tekrarlanmaması için farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Yavru Kediye Şiddet

İlçemizde bir esnafın yavru kediye şiddet uyguladığı iddia edildi. İddiaya göre esnaf, iş yerine giren yavru kediyi tekmeleyerek dışarı attı. Ardından da çuvala koyup bir yere götürdü. Yavru kedinin akıbeti ise bilinmiyor.

Hayvanseverlerden Tepki

Gelibolulu hayvanseverler, yavru kediye şiddet uygulayan esnafa tepki göstermek için Balıkhane Meydanı’nda bir araya geldi. Hayvanseverler, pankartlar ve sloganlarla hayvana karşı şiddeti protesto etti.

Hayvanseverler adına konuşan Yasemin Çat, “Şu unutulmamalıdır ki bu gezegen sadece insanlara ait değildir. İnsanlar keyiflerince hayvanlara ceza kesemezler. T.C. 5199 sayılı kanun bunu emreder” dedi.

“Hayvanlara uygulanan her türlü kötü muameleye ve şiddete dur deriz”

Çat, Geliboluda daha önce de hayvanlara yönelik şiddet ve katliam olayları yaşandığını hatırlatarak, “Biz hayvanseverler ve bakanlığa bağlı yerel hayvan koruma görevlileri olarak ister Geliboluda ister başka yerde olsun hayvanlara uygulanan her türlü kötü muameleye ve şiddete dur deriz kayıtsız kalmayız” diye konuştu.

Çat, Geliboluda insanlarla, hayvanlarla ve güzel doğayla barış içinde yaşamak istediklerini ifade ederek, “Allah’ın sessiz kullarının sesi olmak, onları korumak kollamak hepimizin görevidir. Bugüne kadar onların sesi olduk, bundan böyle de olmaya devam edeceğiz. Katılımınız için teşekkür ederiz” dedi. Seda LİMAN ZENGİN