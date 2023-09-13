Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant ilçemizde bulunan bakkal,market,büfe ,kasap ve şarküteri esnaflarına duyuruda bulundu.Nalbant duyurusunda ;
“13 Eylül 2023 itibariyla bakkal, market , büfe , kasap ve sarküteri gibi gida satisi yapilan yerler ile ilgili, Türkiye genelinde 3 hafta süreyle es zamanli olarak denetimler yapilacaktir.”dedi.
Seda LİMAN ZENGİN
BAKKAL KASAP MARKET ve BÜFELERE DENETLEME YAPILACAK
Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant ilçemizde bulunan bakkal,market,büfe ,kasap ve şarküteri esnaflarına duyuruda bulundu.Nalbant duyurusunda ;