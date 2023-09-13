BAKKAL KASAP MARKET ve BÜFELERE DENETLEME YAPILACAK

Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant ilçemizde bulunan bakkal,market,büfe ,kasap ve şarküteri esnaflarına duyuruda bulundu.Nalbant duyurusunda ;

“13 Eylül 2023 itibariyla bakkal, market , büfe , kasap ve sarküteri gibi gida satisi yapilan yerler ile ilgili, Türkiye genelinde 3 hafta süreyle es zamanli olarak denetimler yapilacaktir.”dedi.

Seda LİMAN ZENGİN