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BAKKAL KASAP MARKET ve BÜFELERE DENETLEME YAPILACAK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant ilçemizde bulunan bakkal,market,büfe ,kasap ve şarküteri esnaflarına duyuruda bulundu.Nalbant duyurusunda ;
“13 Eylül 2023 itibariyla bakkal, market , büfe , kasap ve sarküteri gibi gida satisi yapilan yerler ile ilgili, Türkiye genelinde 3 hafta süreyle es zamanli olarak denetimler yapilacaktir.”dedi.
Seda LİMAN ZENGİN

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