Her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Eylül’de gazilerimiz anılacak.

19 Eylül Gazileri Anma Programı; saat 10:45 ‘te 2.Kolordu Komutanlığı Karargah Binası Atatürk Anıtına Gelibolu Kaymakamlığı,Gelibolu Belediyesi ve 2.Kolordu Komutanlığı’nın çelenk sunmasıyla başlayacak.

Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesi, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Gelibolu Şubesi Başkanlığı tarafından görevlendirilecek Gazi üye tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak, sonrasında bir öğrenci tarafından şiir okunmasıyla buradaki çelenk sunma programı sona erecek.

Gelibolu Şehirliğinde Tören Düzenlenecek

19 Eylül saat 11:45’te ilçemiz Kaymakamı Bekir Abacı tarafından Gelibolu Şehitliği anı defteri imzalanacak.Saat 11:50’de İlçe Müftülüğünce görevlendirilecek bir personel tarafından Şehit ve Gazilerimiz için dua okunacak, ardından şehitlerimizin kabristanlarına karanfil sunulacak.

Tören bitimi sonrası saat 12:10’da Hamzakoy Askeri Tesislerinde Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Gazilerimize ve diğer katılımcılara yemek ikramı ve yemekte en yaşlı Gazimize çiçek sunulacak.Ali GEZER