Gece Gündüz Sıcaklık Farkı Artıyor

Meteoroloji tarafından son hava tahmin raporunda, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının artacağı görüldü.İlçermiz ile ilgili, meteoroloji tarafından son hava tahmin raporu paylaşıldı. Hava tahminine göre ilçemizde gündüz sıcaklıklar ortalama 30 derece dolaylarında seyir edecek. Perşembe ve Cuma günleri sıcaklıklar 31 derecelere kadar çıkacak olurken, akşam ise sıcaklıklar 20 derecenin altına inecek.

Perşembe günü akşam sıcaklık yaklaşık olarak 17 derece dolaylarında olacak.

Uzmanlar ise gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı değişiminin grip oluşma ihtimalini arttıracağını belirtiyorlar.Caner AKŞİT