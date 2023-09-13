GELİBOLU AK PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞINA TARIMAN GETİRİLDİ

AK Parti Genel Merkez Teşkilat İşleri Başkanlığında yapılan mülakatlar ve istişareler neticesinde Gelibolu AK Parti İlçe Başkanlığı görevine Necati Tarıman atandı.

Ak Parti Genel Merkezin Ak Parti İlçe Başkanını belirlemesi için Ankara’ya gönderilen Fırat Doğan Yıldız, Cahit Bilge ve Necati Tarıman , Ankara’dan ilçemizde Sanayi Sitesi Başkanı olarak görev yapan Necati Tarıman seçilerek döndü.

NECATİ TARIMAN KİMDİR?

Necati Tarıman 1968 doğumlu olup esnaftır. İlçe teşkilatında çeşitli görevlerde bulunmuştur. Ayrıca Gelibolu Sanayi Sitesi Başkanlığı görevini yürütmektedir.Seda LİMAN ZENGİN