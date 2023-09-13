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Terfi Merkezi Temizlendi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince terfi merkezi temizlendi.
Gelibolu’daki atıksuların pompa sistemleri ile Gelibolu Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisine iletilmesini sağlayan terfi merkezinde temizlik ve bakım çalışması yaptı.
Özellikle tuvaletlere atılan ıslak mendil, ped, saç yumakları, bez parçaları gibi pek çok katı atık, atık suyun içinde pompa istasyonlarına gelerek pompaların çalışmasını olumsuz etkilediğinden, bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olması konusunda uyarıda bulunuldu. Caner AKŞİT

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