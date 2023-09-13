Gelibolu Belediyesi “Cumhuriyetimizin 100 Yılda Bize Kattığı Değerler” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenliyor.

Gelibolu Belediyesinin yarışma için öğrencilerden istediği şartlar Gelibolu ilçe sınırlarında ikamet etmesi, tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yarışma konusuna uyması. Yarışma alanı ilçe merkezindeki ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri arasında yapılacaktır.

İlköğretim 1-2-3-4 sınıf öğrencileri : Resim

İlköğretim 5-6-7-8.sınıf öğrencileri : Şiir

Ortaöğretim 9-10-11-12. sınıf öğrencileri: Kompozisyon ve resim dalında yeteneklerini sergileyecekler.

Öğrenciler eserlerini en geç 13.10.2023 tarihine kadar bağlı bulundukları okul müdürlüklerine teslim edebilirler.Yarışma katılım koşullarını Gelibolu Belediyesi’nin www.gelibolu.bel.tr adresinden görebilirler.

Yarışma sonunda her bir kategori için ödüller; birincilik ödülü: 3.000 tl, ikincilik ödülü : 2000 tl, üçüncülük ödülü :1.500 tl, mansiyon ödülü :1.000 tl olacak.

Seda LİMAN ZENGİN