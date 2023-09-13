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Kızılay Kan Alma Aracı’nda
68 Ünite Kan Bağışı Yapıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde 2 gün konuşlandırılan Kızılay Kan Alma Aracı’nda 68 ünite kan bağışı yapıldı.Balık Hali Meydanı’nda koşullandırılan Kızılay Kan Alma Aracı’nda 1 doktor, 3 hemşire ve 1 şoför görev yaptı.Gelibolu Kızılay Şubesi işbirliği ile gerçekleştirilen kan alımı sırasında doktor Muammer Eçier, vatandaşları bilgilendirdi.Kan vermenin yararlarını anlatan Eçier, “Her sağlıklı insan kan verebilir. Hem bu sayede toplumsal yardımlaşma duyguları ve sosyal sorumluluk bilinci artmış olur.” dedi. Seda LİMAN ZENGİN

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