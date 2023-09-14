ÖZACAR OKUL ZİYARETLERİNE BAŞLADI

Özacar’ın okul ziyaretleri kapsamında Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni, 26 Kasım İlkokulu’nda okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerle buluşan Başkan Özacar, okulların taleplerini dinleyip, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi.

Başkan Özacar 26 Kasım İlkokulu’nda okul ziyaretine ilişkin şu ifadeleri kullandı; “Bizi okul bahçesinde büyük bir sevgi ile karşılayan öğrencilerimizle buluşmamızın ardından Müdür Mehmet Güler, değerli idarecilerimiz ve öğretmenlerimizle bir araya gelerek, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledik” dedi. Seda LİMAN ZENGİN