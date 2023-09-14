Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak geçtiğimiz günlerde ilçemiz Camikebir Mahallesini ziyaret etmişti.Geçtiğimiz günlerde de Geliboluspor’u ziyaret ederek, Gelibolusporlıu futbolculara sağlıklı ve başarılı bir dönem diledi.

Gelibolusporlu futbolcuların ziyaretinin öncesinde tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Soyuak; “Bugün belediye başkanı olarak, şehrimizdeki önemli fabrikalardan birini ziyaret ettim ve bu deneyimi sizinle paylaşmak istedim. Fabrika ziyaretleri, şehrimizdeki ekonomik kalkınma ve istihdamı artırma hedefimizeulaşmada önemli bir rol oynuyor.

Bu ziyaret sırasında fabrika yetkilileriyle bir araya gelerek, şehrimizin sanayileşme ve üretim potansiyelini artırmak için neler yapılabileceği konusunda verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Aynı zamanda fabrika çalışanlarıyla da bir araya gelerek onların beklenti ve önerilerini dinleme fırsatı buldum.”açıklamalarda bulundu. Seda LİMAN ZENGİN