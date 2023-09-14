Hava Sıcaklıkları Düşüyor.!

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü, Gelibolu hava tahmin raporunu yayımladı. 15 Eylül Cuma günü ile 18 Eylül Pazartesi arasındaki hava durumum aktarıldığı raporda bulutlu hava durumunun hakim olduğu, sıcakların ise düşük seyrettiği görüldü.Gelibolu’da hava koşullarının 15 Eylül Cuma günü az bulutlu, 16 Eylül Cumartesi ve 17 Eylül Pazar günleri parçalı bulutlu, 18 Eylül Pazartesi ise az bulutlu olduğu aktarıldı.

15 Eylül Cuma günü en düşük sıcaklığın 17, en yüksek sıcaklığın 31 derece, 16 Eylül Cumartesi günü en düşük sıcaklığın 19, en yüksek sıcaklığın 29 derece, 17 Eylül Pazar günü en düşük sıcaklığın 18, en yüksek sıcaklığın 26 derece, 18 Eylül Pazartesi günü en düşük sıcaklığın 18, en yüksek sıcaklığın 26 derece olacağı tahmin ediliyor.Caner AKŞİT