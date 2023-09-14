İlköğretim Haftası Kutlandı.!

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı ve ilk öğretimhaftası kapsamında 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nda program düzenlendi.

75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesiyle başladı.Okul Müdürü Orhan Keskin İlköğretim Haftası yla ilgili konuşmasını yaptı.Ardından öğrenciler şiirlerini okuyarak, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Program sonrası Kaymakam Bekir Abacı ile birlikte sınıfları dolaşarak öğretmenler ve öğrencilere başarı dileklerini ilettiler.

Kaymakam Bekir Abacı özellikle trafik eğitiminin önemine değinerek güvenli bir şekilde öğrencilerin okullarına ulaşmalarında karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gerekenler hakkında trafik polisinin de gözetiminde değerli bilgiler paylaştı ,akabinde beraberindekiler ile öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek , iyi dilek ve temennilerle öğrencilerin duygu ve düşüncelerini dinlediler.

İlköğretim Haftası programına; Kaymakam Bekir Abacı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ömer Güngör, siyasi parti temsilcileri ,okul müdürü ve öğretmenler, öğrenciler katıldı.• Seda LİMAN ZENGİN