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ÖZACAR’DAN EĞİTİME DESTEK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar öğrencilere eğitime desteğe devam ediyor.Özacar; “Değerli öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimize başarılı bir dönem dilediğimiz yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimize okul kıyafeti, kırtasiye desteğimizi bu yıl da sürdürüyoruz.
Titiz araştırmalarımız neticesinde öğrencilerimize ulaşıp, onlara katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”dedi.Seda LİMAN ZENGİN

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