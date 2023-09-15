ÖZACAR’DAN EĞİTİME DESTEK

Özacar öğrencilere eğitime desteğe devam ediyor.Özacar; “Değerli öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimize başarılı bir dönem dilediğimiz yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimize okul kıyafeti, kırtasiye desteğimizi bu yıl da sürdürüyoruz.

Titiz araştırmalarımız neticesinde öğrencilerimize ulaşıp, onlara katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”dedi.Seda LİMAN ZENGİN