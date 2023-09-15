Özacar öğrencilere eğitime desteğe devam ediyor.Özacar; “Değerli öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimize başarılı bir dönem dilediğimiz yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimize okul kıyafeti, kırtasiye desteğimizi bu yıl da sürdürüyoruz.
Titiz araştırmalarımız neticesinde öğrencilerimize ulaşıp, onlara katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”dedi.Seda LİMAN ZENGİN
ÖZACAR’DAN EĞİTİME DESTEK
Özacar öğrencilere eğitime desteğe devam ediyor.Özacar; “Değerli öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimize başarılı bir dönem dilediğimiz yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimize okul kıyafeti, kırtasiye desteğimizi bu yıl da sürdürüyoruz.