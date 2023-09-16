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Özacar’a CHP İl Yönetiminden Ziyaret

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar’ı makamında geçtiğimiz günşlerde CHP İl Yönetimi ziyarette bulundu.Özacar; “Önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz CHP İl Kongresi öncesinde il başkanlığına adaylığını açıklayan Tarık Özgür Şimşek kardeşimiz, partimizi ziyaret için geldiği şehrimizde makamımızda da misafirimiz oldu.
Ziyareti için teşekkür ediyor, çıktığı yolda başarılar diliyorum.”dedi. Caner AKŞİT

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