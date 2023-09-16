CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz ve Kadın Kolu Yönetim Kurulu Üyeleri Gelecek Partisi İlçe Başkanı Aysun Tarıman’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.

CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz ; “Bugün talihsiz bir kaza sonucu ayak parmaklarını kıran Gelibolu Gelecek partisi İlçe başkanı Aysun Tarıman’ı belediye başkanımızın eşi Birhan Özacar,Belediye Meclis üyemiz Gülizar Durgunoğlu önceki dönem İlçe başkanımız İsmail Parlak’ın eşi Filiz Parlak ve Chp kadın kolu başkanımız Yeter Deligöz ve Yönetim kurulu üyelerimiz ile ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.”dedi. Seda LİMAN ZENGİN