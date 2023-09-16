GELİBOLU VETERANLAR ÜÇÜNCÜ OLDU

“Aytaç Cinci’yi Anma ve Dostluk Turnuvası”nda şampiyon Edirne Veteranlar oldu.Keşan Belediyesi, Edirne Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Edirne Şubesi iş birliğinde, Keşanspor’un merhum profesyonel futbolcusu Aytaç Cinci anısına düzenlenen “Aytaç Cinci’yi Anma ve Dostluk Turnuvası”, 13 Eylül 2023 Çarşamba günü sona erdi.

Bu yıl ilki düzenlenen turnuvada, Edirne Veteranlar şampiyon olurken, Keşanspor Veteranlar ikinci, Gelibolu Veteranlar üçüncü, Anafartalar Veteranlar ise dördüncü oldu. 15 Ağustos 2023 tarihinde başlayan turnuvanın final maçında Keşanspor Veteranlar ile Edirne Veteranlar takımları karşı karşıya geldi. 22.00 sıralarında başlayan müsabakada Edirne Veteranlar, Keşanspor Veteranları 7-3 mağlup ederek, turnuvanın şampiyonu oldu. Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreni ise saat 23.00 sıralarında başladı. Ödül törenine; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve yönetim kurulu üyeleri, CHP İlçe Başkanı Anıl Çakır ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Meclis Üyesi Feridun Tümer, merhum Aytaç Cinci’nin ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Helvacıoğlu: “Aytaç Cinci kardeşimizi güzel bir turnuva ile hep birlikte andık”

Ödül töreninde konuşan Helvacıoğlu, paydaş kurumlar ve sporseverlerin gönüllü desteği ile başlatılan “Aytaç Cinci’yi Anma ve Dostluk Turnuvası”nda sona geldiklerini belirterek, “Başarılı sporcu kimliği ile birlikte yaşam biçimiyle de yakın çevresine örnek teşkil eden Aytaç Cinci kardeşimizi güzel bir turnuva ile hepbirlikte andık. İnşallah bu turnuvayı gelecek yıllarda da devam ettirip, gençlerimize güzel bir gelenek bırakacağız. Kurum ve kuruluşlarıyla, sporcusu ve sporseveriyle birlikte el ele vererek ortaya konan bu organizasyonlar birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşliğimizin daha da kaynaşmasına vesile oluyor. Aytaç Cinci ve onun gibi örnek gösterilecek değerlerimizin yaşamları boyunca gösterdikleri mücadeleler güçlü karakterleri, duruşları ve başarılı sporcu kimlikleri bu önemli birliktelikler ile gençlerimize aktarılıyor. Tüm çaba ve gayretimiz; merhum Aytaç Cinci kardeşimiz gibi değerlerin bizlere bıraktıkları bu güzel izleri gelecek nesillere aktarmaktır. Bizler onlar için Keşan’ımızı sporla anılır bir kent yapmaya devam edeceğiz. Sporu ve sporcusuyla gelişen bir Keşan için; bu önemli birliktelikleri koruyacağız. Yola, kaldırıma, altyapıya ne yatırım yapıyorsak spor yatırımlarını da onların bir mirası gibi Keşan ile buluşturmaya devam edeceğiz. Ben bu vesileyle; merhum Aytaç Cinci başta olmak üzere, hayatını kaybeden tüm sporcularımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine de sabır diliyorum. Aytaç Cinci’yi Anma ve Dostluk Turnuvası tüm Keşan’a, sporcularımıza, sporseverlerimize ve gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi. Ödül töreninde söz alan Çakır ise merhum Aytaç Cinci’yi rahmetle andıklarını ifade ederek, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların adından protokol tarafından takımlara kupa, madalya ve plaket takdimi gerçekleştirildi. Ali GEZER