GELİBOLU MUSİKİ DERNEĞİ SEZONU AÇTI

“ŞARKILAR SENİ SÖYLER , DİLLERDE NAĞME ADIN”

Gelibolu Musiki Derneği , Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği koroları 3 aylık aradan sonra geçtiğimiz günlerde ortaklaşa muhteşem bir sezon açılışı yaptılar ve 2023-24 sezonunun çalışmalarına başladılar.

Gelibolu Musiki Derneği açıklamasında; “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda yapılan bu ilk çalışmaya gelen 18 sazende , seksenden fazla korist , müziğe ve sanata gönül vermiş dostlarımızla yan yana omuz şarkılarımızı ve türkülerimizi , TSM korosu şefi Orhan Selçuk ve THM korosu şefi Abdullah Bolal yönetiminde hep beraber seslendirmek , sanatı, müziği ve hayatı paylaşmak bizlere inanılmaz bir mutluluk verdi

Bu vesileyle , yeni sezonun ilk çalışmasında bizleri yalnız bırakmayan müzik sever dostlarımıza canı gönülden teşekkür ederiz .”ifadelerine yer verdi.

Seda LİMAN ZENGİN