Özacar Afet durumunda yardıma muhtaç olan insanlara karşı sorumluluk üstlenmek isteyen ve teorik ile saha eğitimlerini tamamlayan gönüllü yurttaşlarımızla AKM’de buluştu.

Kurumların çalışmalarında edindikleri bilgi ve becerilerle görev alacak 30 mahalle gönüllüsüne sertifikalarını teslim etti.

Afet Gönüllüleri Derneği ve Gelibolu Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’nü çalışmaları dolayısıyla kutladı.Özacar başta deprem olmak üzere tüm afetlere hazırlıklı olmamız gerçeğini asla unutmamalıyız mesajını verdi. Ali GEZER