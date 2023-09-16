GÜNCEL HABERLER 

AFET GÖNÜLLÜLERİ
SERTİFİKALARINI ALDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar Afet durumunda yardıma muhtaç olan insanlara karşı sorumluluk üstlenmek isteyen ve teorik ile saha eğitimlerini tamamlayan gönüllü yurttaşlarımızla AKM’de buluştu.
Kurumların çalışmalarında edindikleri bilgi ve becerilerle görev alacak 30 mahalle gönüllüsüne sertifikalarını teslim etti.
Afet Gönüllüleri Derneği ve Gelibolu Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’nü çalışmaları dolayısıyla kutladı.Özacar başta deprem olmak üzere tüm afetlere hazırlıklı olmamız gerçeğini asla unutmamalıyız mesajını verdi. Ali GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

GELİBOLU KAYMAKAMLIĞI TARAFINDAN İFTAR
YEMEĞİ DÜZENLENDİ

buyukzafer 0

Girişimcilik Kapasite Geliştirme Eğitimi Verilecek

buyukzafer 0

BAŞKAN ÖZACAR’IN ve CHP İLÇE ÖRGÜTÜNÜN KÖYLERE ZİYARETİ SÜRÜYOR

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.