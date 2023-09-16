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Gelibolu’daki doğal gaz
şebekesinin yüzde 80’i tamamlandı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

2006 yılında hizmet vermeye başladığı Çanakkale’de yatırım çalışmalarını artırarak devam eden Aksa Doğalgaz, geçen yılın aralık ayında gaz arzı sağladığı Gelibolu ilçesinde inşa ettiği şebeke yatırımının yüzde 80’ini tamamladı.
Aksa Doğalgaz, 4000 abonenin doğal gaz hizmeti aldığı ilçede çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte toplamda 14.000 konutun doğal gaza erişimini sağlamayı hedefliyor.Ali GEZER

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