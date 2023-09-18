SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURUNUN İKİNCİSİ DÜZENLENDİ

İlçemizde bu yıl ikincisi düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turunda yüze yakın bisikletli kadın süslenip önce göbek attı, sonrada bisikletle özgürlük turu attılar.

İlçemiz balıkhane meydanında hem kendilerini hem de bisikletlerini süsleyerek toplanan yüze yakın süslü kadın, önce müzik eşliğinde gönüllerince dans edip göbek atarak, özgürlüklerini ilan ettiler.Eğlencenin ardından Saros Gönüllüsü Tuğba Diner, aynı anda yapılan ortak basın açıklamasını yaptı. Diner, “Dünya Otomobilsiz Kentler Günü” kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini pekiştirmek için düzenlenmektedir diyerek, şunları söyledi;“2013 yılında İzmir’de başlamıştır. 11 yıl içerisinde büyüyen bu etkinlik önce Türkiye’de daha sonra dünyada diğer şehirlerde bisiklete binen kadınların da dikkatini çekmiştir. Turumuz bu yıl birçok şehirde ve ülkede eş zamanlı olarak yine bağımsız gönüllü kadınlar tarafından yapılıyor, gururluyuz. Bu alt yapı talebini pekiştirmek için düzenlenmektedir. “Ortak dileklerimiz ve isteklerimiz var” Yapılan basın açıklamasının ardından, yüz kadar ilçenin kızceleri kapalı caddeden başladıkları bisiklet turunu fener altı sahil yolundan ikiz kayalar mevkiinde sonlandırdılar.Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara, yükümlülüklere sahip olduğunu ve her alanda kendilerini özgürce ifade etme hakları olduğunu hatırlatmak istiyoruz” dedi. Seda LİMAN ZENGİN